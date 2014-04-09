فيديو: ردة فعل السوريين على براميل الأسد الحارقة

يواصل نظام الرئيس السوري بشار الأسد قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة. وكشف فيديو ردود أفعال غاضبة لمواطنين سوريين عقب قصف مدينة حلب السورية بتلك البراميل قبل صلاة الجمعة الماضية.

وصرخ مواطن بعد القصف: "سوف نحولك إلى أشلاء يا بشار، شهداؤنا في الجنة وقتلاكم في النار". وقال ثانٍ: "انظروا الأشلاء، كل القتلى من المدنيين. الأسد يقتل النساء والأطفال، والبنايات تتطوح".

وأضاف ثالث: "بشار يصنع بنا أكثر مما يمكن أن تفعله إسرائيل". وتابع رابع: "الأسد قصف الناس قبل صلاة الجمعة، وأثناء توجهها إلى المساجد".

وقتلت حرب البراميل المتفجرة من السوريين أكثر مما قتل السلاح الكيمياوي، بحسب منظمات مدنية.

وبدأ النظام حرب البراميل المتفجرة قبل أكثر من عامين، وهي سلاح يبث الرعب بسبب دقته المحدودة، ويتوسّع النظام في استخدامه بسبب تكلفته المادية المحدودة.

وتتكون البراميل المتفجرة من ديناميت يُشترى جزءاً منه من لبنان، وكذلك ما يفيض من عبوات وذخائر غير منفجرة، وعملات معدنية سحبت من الأسواق، ونفط ومظاريف قذائف مدفعية مستعملة.

وهذه البراميل التي تدمر كل ما تقع بقربه، وتكرر استخدامها بكثافة من جانب النظام في التعامل مع مدينة حلب.