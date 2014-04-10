الجيش السوري الحر يسيطر على مواقع بحلب

حققت قوات المعارضة السورية تقدماً في حلب، حيث أعلن الجيش الحر أن وحداته المقاتلة شنت هجوماً عنيفا على مقر المخابرات التابع للنظام في حلب، إضافة إلى مواقع أخرى.

وقال موقع "شهبا برس" إن الحر سيطر ليل الأربعاء/ الخميس على دوّار المالية، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين مبنى في جمعية الزهراء، وأن الاشتباكات ما زالت مستمرّة في محيط فرع المخابرات الجوية.

يأتي ذلك فيما تدور اشتباكات عنيفة في محيط فرع المخابرات الجوية، كما اندلعت مواجهات عند معبر كراج الحجز الفاصل بين حي بستان القصر والمشارقة الخاضع لسيطرة النظام.

وعلى محاور دمشق وريفها وبينما أعلنت قوات النظام أنها اقتحمت بلدة رنكوس في القلمون، أعلنت تنسيقيات الثورة عن استمرار المعارك في مزارع رنكوس معقل الجيش الحر هناك وذلك لمنع تقدم قوات النظام في تلك المنطقة الاستراتيجية.

ومن جانبه، شن الطيران الحربي التابع للنظام سلسلة غارات عنيفة على بلدة المليحة التي تقبع تحت القصف منذ تسعة أيام بالتزامن مع اشتباكات اندلعت قرب حاجز النور حيث يحاول مقاتلو المعارضة منع جيش النظام المدعوم بمليشيات عراقية من التقدم.

وفي ريف دمشق أيضاً، أفادت تنسيقيات الثورة بأن قوات النظام تكبدت خسائر كبيرة في معركة الغوطة الغربية.

وفي ريف حمص أفادت لجان التنسيق المحلية بتعرض منطقة الحولة الى قصف عنيف، ولم تسلم مدينة تلبيسة هي الأخرى من القصف حيث تعرضت إلى غارات بالمدفعية الثقيلة ما أدى إلى تدمير المباني وسقوط عدد كبير من الجرحى.



