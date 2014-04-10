النظام وحزب الله يدخلان بلدة رنكوس في القلمون

أعلنت قوات النظام السوري عن تمكنها من دخول بلدة رنكوس آخر معاقل الثوار في القلمون بريف دمشق على الحدود مع لبنان.

وأكد المرصد السوري من جهته أن القوات النظامية وعناصر من حزب الله اللبناني "تمكنت من السيطرة على بلدة رنكوس اليوم".

في المقابل أعلن الجيش الحر أن وحداته المقاتلة شنت هجوماً عنيفاً على مقر المخابرات التابع للنظام في حلب، إضافة إلى مواقع أخرى.

وقال موقع "شهبا برس" إن الحر سيطر الليلة على دوّار المالية بالإضافة إلى أكثر من 30 مبنى في جمعية الزهراء، وأن الاشتباكات ما زالت مستمرّة في محيط فرع المخابرات الجوية.

وكان المرصد أفاد صباحاً عن اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب مقاتلة من جهة أخرى، في محيط رنكوس، تزامناً مع قصف القوات النظامية لمناطق في داخلها.

وذكر ناشطون أن القصف على البلدة كان عنيفا جداً.

وبدأت القوات النظامية الثلاثاء هجومها على رنكوس التي تعتبر من آخر المناطق التي لا يزال مقاتلو المعارضة يتواجدون فيها في القلمون إلى جانب مناطق جبلية محاذية للحدود اللبنانية، وبعض القرى الصغيرة المحيطة برنكوس مثل تلفيتا وحوش عرب وعسال الورد ومعلولا.

وكانت القوات النظامية سيطرت في منتصف مارس على بلدة يبرود، آخر أكبر معاقل مجموعات المعارضة المسلحة في القلمون.

وتعتبر منطقة القلمون استراتيجية لأنها تربط بين العاصمة ومحافظة حمص في وسط البلاد. كما أن سيطرة القوات النظامية عليها من شأنها إعاقة تنقلات مقاتلي المعارضة بينها وبين الأراضي اللبنانية.





