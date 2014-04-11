الجيش الحر يسقط طائرتين حربيتين بريف دمشق

أعلن الجيش الحر عن إسقاط طائرتين حربيتين في سماء ريف دمشق، الأولى في قرية بخعة بالقلمون، والثانية كانت تقصف المليحة.

ويأتي هذا بينما سيطر الجيش الحر على حاجز مخيم "دنون" للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، بعد اشتباكات مع ميليشيات "الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، كما تم أسر سبعة من عناصرها.

ميدانيا، تشير التطورات الميدانية في سوريا إلى احتدام المعارك والقصف الجوي والمدفعي على أكثر من جبهة، في وقت استطاع الثوار طرد مقاتلي داعش من مدينة البوكمال بريف دير الزور.

وبينما هزت براميل النظام المتفجرة كل مكان تقريبا في سوريا، قالت الأنباء الواردة من هناك إن مقاتلي التنظيم انسحبوا من البوكمال باتجاه الأراضي العراقية، بعد تنفيذه إعدامات ميدانية بحق مقاتلي الجيش الحر، في وقت مازال النظام يمضي في هجماته على مناطق المعارضة، وتركيز قصفه المدفعي على ريف دمشق، خصوصا المليحة والزبداني.

وتستمر أيضا الاشتباكات على أكثر من جبهة، الجيش الحر قال إنه تمكن من تحرير حاجز مهم لقوات النظام على الطريق الدولي بريف إدلب الجنوبي.

وقال مجلس قيادة الثورة إن النظام يتبع سياسة تدمير ممنهج لقرى القلمون، خصوصا قرية بخعة، حيث نفذ منذ الصباح الباكر أكثر من خمس عشرة غارة جوية.