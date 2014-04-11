مقتل قائد في قوات بدر العراقية بسوريا

ذكر موقع "مشرق" الإيراني الناطق باللغة الفارسية نقلاً عن مصادر إعلامية سورية استناداً إلى مصدر طبي في مستشفى تشرين بمدينة دمشق مقتل قصي غازي فيصل التميمي، أحد قادة قوات بدر العراقية خلال الاشتباك مع ما وصفه الموقع الإيراني بـ"الإرهابيين التكفيريين".

وأوضح الموقع أن قصي التميمي قضى نحبه دفاعاً عن "المقدسات الإسلامية وضريح السيدة زينب"، حيث نقل إلى مستشفى تشرين بعد أن جرح في إحدى المعارك التي لم يحددها الموقع وتوفي في المستشفى، حيث قام وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج بزيارته في المستشفى حسب بعض المصادر.

يذكر أن المجموعات الشيعية الإيرانية العراقية والأفغانية الحوثية تشارك في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب بشار الأسد تحت عنوان "الدفاع عن ضريح السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب".

يذكر أن قوات بدر العراقية تأسست في إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية وبالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني كذراع عسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ويقودها في الوقت الراهن هادي العامري، وزير الطرق والمواصلات في حكومة نوري المالكي.



