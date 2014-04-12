فيديو.. شاهدوا مدفع "جهنم" في جبهات حلب

أعلنت الغرفة المشتركة لأهل الشام (التي تتكون من 3 تشكيلات كبرى) من جبهات حلب، أنها تمكنت من قتل 40 عنصراً من قوات النظام في منطقة الراموسة بحلب، عبر استهدافهم بقذائف من المدفع الضخم، المسمى "مدفع جهنم". وأرفقت خبرها بعدة صور تظهر ضرب قذيفة المدفع، واللهب الهائل الذي أحدثته عقب سقوطها.

ومنذ تشكيلها مؤخراً، استطاعت "الغرفة المشتركة" أن تقلب الموازين على العديد من جبهات حلب، وانتقلت بالثوار من الدفاع ضد هجوم النظام الذي كان يخطط لإسقاط حلب، إلى مرحلة الهجوم التي تمثلت بإطلاق معارك متتالية، كان آخرها "الاعتصام بالله" و"بتر الكافرين"، حيث حقق الثوار تقدماً ملموساً على جبهات حيوية مثل جبهة المخابرات الجوية والراموسة.