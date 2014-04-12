معارك عنيفة قرب مركز المخابرات الجوية في حلب

تدور منذ سبع ساعات معارك عنيفة جداً على مسافة قريبة من مركز المخابرات الجوية في غرب مدينة حلب، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "إنها المعارك الأعنف منذ بدء أعمال العنف في حلب في فبراير 2012، والأكثر قرباً من مركز المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء".

وأشار عبد الرحمن إلى أن الاشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة اندلعت بعد منتصف الليلة الماضية.

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية في بريد إلكتروني أن: "الطيران الحربي يقصف بالرشاشات الثقيلة حي الليرمون، شمال غرب المدينة، ومحيط فرع المخابرات الجوية".

وأشار المرصد إلى وجود حركة نزوح كبيرة لأهالي الحي إلى مناطق أخرى من حلب، وإلى خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وقصف الطيران الحربي طيلة يوم أمس ومنذ فجر اليوم أحياء عدة في حلب، وقتل 4 مقاتلين معارضين في إحدى الغارات الليلية على حي الراشدين في شرق المدينة.

وفي المقابل، أفاد المرصد عن مقتل 10 مواطنين بينهم 5 أطفال إثر سقوط قذائف أطلقتها كتائب إسلامية مقاتلة أمس على مناطق في أحياء خاضعة لسيطرة النظام في مدينة حلب.

