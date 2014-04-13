الائتلاف السوري يطالب بتحقيق حول "كيمياوي حرستا"

جدد الائتلاف الوطني السوري دعوته للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق سريع في المستجدات المتعلقة باستخدام الغازات السامة ضد المدنيين.

وأضاف الائتلاف أن قوات الأسد قصفت مدينة حرستا بريف دمشق بالغازات السامة، وبعدها استهدفت بلدة كفر زيتا شمال حماه بالغازات أيضاً.

كما حذر الائتلاف من تصاعد عمليات قوات النظام باستخدام الأسلحة السامة. وحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث من مجازر في سوريا.

يأتي هذا بعد تعرض سكان في ريف حماة (وسط) لحالات من التسمم والاختناق إثر إلقاء الطيران السوري "براميل متفجرة" على بلدة كفرزيتا التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون السبت، فيما اتهم الإعلام الرسمي السوري "جبهة النصرة" بالهجوم.



من جهة أخرى، تدور منذ يومين معارك عنيفة جداً على مسافة قريبة من مركز المخابرات الجوية في غرب مدينة حلب، قال المرصد إنها "الأعنف" منذ بدء معركة حلب في 2012

