مقتل 3 من قناة "المنار" التابعة لحزب الله بسوريا

أعلنت قناة "المنار"، التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها في بلدة معلولا بسوريا، حيث يشارك الحزب في المعارك إلى جانب القوات الحكومية الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، ضد مقاتلي المعارضة.

وأعلنت القناة أن مراسلاً لها ومصوّراً وتقنياً قتلوا، الاثنين، في مدينة معلولا التي استعادت القوات السورية النظامية السيطرة عليها في شمال دمشق.

وأوردت القناة أن "قناة المنار تنعى الشهداء الزملاء المراسل حمزة الحاج حسن والتقني حليم علوه والمصور محمد منتش بعد تعرضهم لنيران المجموعات المسلحة في معلولا".

وبعد استعادة السيطرة صباحاً على هذه المدينة تمكّن صحافيون من التوجه إليها. لكن مقاتلي المعارضة كانوا لا يزالون يسيطرون على جيوب في منطقتها السفلى حيث تعرض فريق "المنار" لإطلاق النار كما أفاد صحافيون في المكان.

وقبل مقتل طاقم "المنار"، أحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل 28 صحافياً بينهم تسعة مراسلين أجانب وأكثر من 100 مواطن صحافي سوري في سوريا منذ اندلاع النزاع في هذا البلد في مارس 2011.

هذا واستعادت القوات النظامية السورية، الاثنين، السيطرة على مدينة معلولا في منطقة القلمون الواقعة شمال دمشق والتي خرجت بشكل شبه كامل من أيدي مقاتلي المعارضة.

ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن الأزمة في بلاده المستمرة منذ ثلاثة أعوام دخلت في "مرحلة انعطاف" لصالح نظامه.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن "منطقة القلمون باتت بشكل شبه كامل تحت سيطرة حزب الله اللبناني وقوات النظام السوري".