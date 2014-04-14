قوات النظام السوري تستعيد السيطرة على معلولا

أفاد مصدر أمني سوري أن القوات النظامية استعادت، اليوم الاثنين، السيطرة على مدينة معلولا في ريف دمشق بعد 4 أشهر من الانسحاب منها بعد دخول مقاتلي المعارضة المسلحة إليها في ديسمبر 2013.

وقال المصدر للوكالة إن القوات وصلت إلى معلولا في سياق السيطرة على منطقة القلمون الاستراتيجية شمال العاصمة السورية دمشق.

واعتبر المصدر أن استعادة معلولا ومناطق أخرى في القلمون "ستؤدي إلى إحكام المزيد من السيطرة على المعابر الحدودية بشكل كامل".

وتقع بلدة معلولا على بعد 55 كلم شمال دمشق وغالبية سكانها من المسيحيين الذين يتكلمون الآرامية لغة المسيح.

وشهدت بلدة معلولا المسيحية معارك بين القوات النظامية والمعارضة في سبتمبر انتهت بسيطرة المقاتلين المعارضين، قبل أن تستعيد قوات النظام السيطرة عليها.