منظمة حظر الكيمياوي: سوريا سلمت ثلثي أسلحتها

المصدر: لاهاي – فرانس برس

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، اليوم الاثنين، أن سوريا سلمت ثلثي ترسانتها الكيمياوية تقريباً، مؤكدة أنه على دمشق "زيادة" وتيرة وحجم عمليات التسليم.

وأعلنت المنظمة في بيان أن "الحكومة السورية قامت بعملية التسليم الـ13 لمواد كيمياوية شحنت على متن سفن شحن لنقلها خارج سوريا"، وتابع البيان "بعملية التسليم هذه ترتفع إلى 65.1% نسبة المواد الكيمياوية التي نقلت من سوريا".

والتزمت دمشق في إطار الاتفاق الروسي الأميركي المبرم في سبتمبر 2013، بتدمير ترسانتها الكيمياوية بحلول 30 يونيو.

لكن تلك العمليات تأخرت وتم تجاوز مواعيد التسليم عدة مرات، وبررت سوريا ذلك بانعدام الأمن وقلة العتاد، بينما اتهمتها القوى الغربية بالتباطؤ عمدا.

وأعلنت دمشق أنها تملك 700 طن من العناصر الكيمياوية من الفئة 1 الأكثر خطورة و500 طن من عناصر من الفئة 2.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أن 57.4% من العناصر الكيمياوية من الفئة 1 قد سحبت من سوريا.

وأكدت المنظمة، اليوم الاثنين، أن وتيرة وحجم عمليات التسليم يجب أن تزداد "لتتماشى مع الجدول المحدد". وقالت إنه "لم يبق أي هامش لمهلة إضافية".