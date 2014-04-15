سوريا: تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الشعب في سوريا محمد جهاد اللحام سيحدد الأسبوع المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية.

ونقلت الصحيفة المقربة من السلطات عن مصادر في مجلس الشعب، لم تفصح عن هويتها، قولها إنها تتوقع "أن يدعو رئيس المجلس محمد جهاد اللحام خلال الأسبوع المقبل إلى انتخابات رئاسة الجمهورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن قانون الانتخابات العامة الذي أقره مجلس الشعب ينص على "أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب".

وكان مجلس الشعب السوري أقر مؤخرا البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة.

وبرغم أن هذه البنود تتيح نظريا، وللمرة الأولى منذ عقود، إجراء انتخابات تعددية، إلا أنها تغلق الباب عمليا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج، إذ تشترط أن يكون المرشح قد أقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الأعوام العشرة الماضية.

وكان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أعلن في مقابلة أجرتها معه قناة "المنار" اللبنانية الأسبوع الماضي، أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد سيفتح في الأيام العشرة الأخيرة من شهر أبريل الحالي، مؤكدا أن الانتخابات ستجري في موعدها وفي ظروف "أفضل من الظروف الحالية".

وأكد الزعبي أن هذه الانتخابات "ستجري في جميع المحافظات السورية، وفقا لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة".