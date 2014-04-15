صواريخ "تاو" الأميركية تصل إلى الجيش الحر

أظهر تقرير مصور، بثه معارضون سوريون، مقاتلين من الجيش الحر وهم يستخدمون صواريخ "تاو" الأميركية المتطورة المضادة للدروع.

وذكر التقرير أن هذه الأسلحة تسلمتها المعارضة أخيراً دون أن يحدد الجهة التي أعطت الصواريخ للجيش الحر.

وأوضح الناشطون أن هذه الصواريخ وصلت إلى أطراف محددة في المعارضة السورية، في حين سارت أنباء عن نية الولايات المتحدة تسليح المجموعات المنضبطة والمعتدلة من الجيش الحر.

يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن رفضت تزويد الجيش الحر بالأسلحة المتطورة، إلا أن أنباء سارت عن نيتها إجراء دورات عسكرية تدريبية للمقاتلين. ولم يعرف بعد إن كانت هذه الدورات قد بدأت بالفعل.

ويظهر الفيديو الذي نشره مركز "مسارات" مقاتلين من "حركة حزم" في الجيش الحر يستهدفون حاجزا ودبابة للنظام السوري بهذه الصواريخ.

وفي سياق آخر، سيطرت قوات المعارضة على مواقع جديدة في حلب، في وقت كثفت فيه الطائرات الحربية التابعة للنظام غاراتها على حلب وريفها بالإضافة إلى مدينة حمص.

كما تحدث ناشطون عن غارات بمواد سامة على حي صلاح الدين في حلب.