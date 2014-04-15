واشنطن: ما يجري في سوريا "استنزاف" والأسد لم ينتصر

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "جنيفر بساكي" أنها لا توافق رأي الأسد بأن مجريات الحرب تميل لصالح نظامه، واصفة ما يجري في سوريا بأنه "حرب استنزاف" لا يحرز فيها أي طرف مكاسب مهمة.

كلام باساكي، جاء تعقيباً على ما كان أدلى به الأسد، لجهة، من توقعه حسم المسألة نهاية العام الجاري، وقوله إن "هناك مرحلة انعطاف في الأزمة إن كان من الناحية العسكرية والإنجازات المتواصلة التي يحققها الجيش والقوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب، أو من الناحية الاجتماعية من حيث المصالحات الوطنية وتنامي الوعي الشعبي لحقيقة أهداف ما تتعرض له البلاد".

واعتبرت بساكي أن "من الطبيعي" أن يدلي الأسد بمثل هذا التصريح. وقالت "لا أعتقد أنه تعليق مفاجئ كثيراً من جانبه بأنه ينتصر".

لكنها أكدت أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد أن كفة الانتصار في ميزان الحرب تميل لصالح الأسد.

وقالت: "هناك قلق على نطاق واسع من أفعاله، والمجتمع الدولي يراقب هذا الأمر، ولا أعتقد أننا سنقوم بتكهنات بشأن ما ستكون عليه النهاية".

