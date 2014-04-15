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"إبادة في حلب" والمعارضة تطالب المجتمع الدولي بالرد

المصدر: اسطنبول – رويترز
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طالبت المعارضة السورية الولايات المتحدة "برد مناسب على الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها القوات الموالية للرئيس بشار الأسد في حلب.

ورفض رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتاريخ الثامن من أبريل الاتهامات التي تفيد بأن مقاتلي المعارضة استهدفوا مسيحيين ودنسوا مواقع مقدسة في محافظة اللاذقية على ساحل البحر المتوسط.

وقال الجربا في الرسالة "ينفذ نظام الأسد على مدى الأسابيع الماضية حملة قصف مكثفة خاصة على حلب،‭ ‬بالبراميل المتفجرة ما أدى إلى قتل وتشويه عشرات المدنيين دون تمييز، وتدمير أحياء بالكامل والتسبب في نزوح جماعي جديد للاجئين".

وأضاف "ما زلنا في انتظار رد مناسب ومتناسب على هذه الجرائم الجماعية ضد الإنسانية وندعو زعماء المجتمع الدولي وخاصة الولايات
المتحدة وحلفائها لاتخاذ موقف بشأن هذه الإبادة الجماعية للشعب السوري".

يذكر أن الهجوم على مدينة حلب اشتد في ديسمبر الماضي، عندما قصف الجيش السوري مناطق مدنية بعشرات البراميل المتفجرة، ما ندد به المجتمع الدولي دون اتخاذ أي إجراء حاسم.

ممرضات يقدمن العلاج لجرحى اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب ممرضات يقدمن العلاج لجرحى اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب
مسلحو المعارضة يطلقون النار من داخل المنازل على قوات جيش النظام في حلب مسلحو المعارضة يطلقون النار من داخل المنازل على قوات جيش النظام في حلب
معارض يقوم بعمل فتحة في جدار لتنقل المسلحين اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب معارض يقوم بعمل فتحة في جدار لتنقل المسلحين اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب
اخلاء جرحى المعارضة اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب اخلاء جرحى المعارضة اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب
مسلح من المعارضة اصيب بالاشتباكات مع جيش النظام في حلب مسلح من المعارضة اصيب بالاشتباكات مع جيش النظام في حلب
اخلاء جرحى المعارضة اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب اخلاء جرحى المعارضة اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب
مسلحون من المعارضة اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب مسلحون من المعارضة اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب
اخلاء جرحى المعارضة اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب اخلاء جرحى المعارضة اثناء الاشتباكات مع جيش النظام في حلب


كلمات دالّة

#سوريا, #إبادة جماعية, #حلب, #أحمد الجربا, #المجتمع الدولي, #براميل متفجرة, #نزوح

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