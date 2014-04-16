"داعش" تسيطر على مدينة الصور في دير الزور

أكدت مصادر في المعارضة السورية إن "داعش" تمكنت من السيطرة على مدينة الصور في دير الزور بعد معارك مع الجيش الحر.

كما تواصل قصف النظام العنيف براجمات الصواريخ على الأحياء المحررة في مدينة دير الزور تزامناً مع اشتباكات عنيفة.

وفي سياق آخر، أفادت الهيئة العامة للثورة أن النظام السوري يواصل قصفه للأحياء المحاصرة في حمص براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وقوات النظام التي تحاول اقتحام المدينة.

وفي حلب، قصفت قوات النظام مدينة تل رفعت براجمات الصواريخ وبلدة عندان بالمدفعية الثقيلة.

أما أحياء درعا البلد، فسقط فيها قتلى وجرحى جراء القصف العنيف من قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، فيما تعرضت منطقة الزبداني في ريف دمشق للقصف المدفعي ما أدى أيضاً إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتواصلت الاشتباكات أيضا بين الجيش الحر وقوات النظام في عين قريع بإدلب التي تحاول اقتحام المنطقة مستخدمة شتى أنواع الأسلحة.

وفي ريف اللاذقية، استطاع الثوار صدّ هجوم لقوات النظام إثر محاولتها اقتحام بلدة السمرا بالتزامن مع اشتباكات عنيفة دارت عند مرصد 54.

