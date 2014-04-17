توتر في السويداء بعد تظاهرات احتجاج نظمها مشايخ دروز

شهدت مدينة السويداء السورية هدوءاً مشوباً بالتوتر، بعد أيام على خروج تظاهرة غاضبة نظمها رجال دين دروز ضد من أسموهم "شبيحة" النظام .

أما سبب التظاهرة فكان جلب فرع الأمن لسيدة درزية إلى فرعهم، فارضين عليها تأدية (عَرَاضة) انتخابية للأسد، ما اعتبره رجال الدين إهانة لطائفتهم وتقاليدهم.

وفي التفاصيل، أن شبيحة النظام جلبوا المرأة التي تلبس زياً دينياً وحمّلوها صورة بشار الأسد في عراضة انتخابية راقصة. فكانت النتيجة أن هجم عدد من المشايخ الدروز على شبيحة المدينة، ومزقوا صور بشار الأسد، وحطموا أجهزة الصوت التي كانت تطلق الأناشيد البعثية، فرد الشبيحة باعتقال الشيخ الدرزي لورنس سلام.

وإثر الاعتقال خرجت تظاهرة تطالب بإطلاق سراحه، وطرد وفيق ناصر رئيس فرع الأمن العسكري. كما مزق المتظاهرون صور الأسد، فيما خلع بعض المشايخ اللفات عن رؤوسهم، في إشارة لاستعدادهم للموت من أجل الدفاع عن قيمهم.

ويبدو أن بشار الأسد متخوف من أي احتكاك مع أبناء السويداء، ما يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة جديدة تعيد مشهد انتفاضة درعا، أعطى التوجيهات لأجهزته بتجنب الاحتكاك المباشر مع المتظاهرين المسلحين، والضغط في المقابل على مشايخ عقل الدروز الثلاثة لإقناع الأهالي بتسليم سلاحهم.