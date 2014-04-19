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مراهقتان نمساويتان تقاتلان في صفوف إسلاميين بسوريا

المصدر: العربية.نت
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تبحث الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) عن مراهقتين نمساويتين يُعتقد أنهما وقعتا ضحية لعملية تجنيد من أجل الذهاب إلى القتال في سوريا بجانب مسلحين إسلاميين.

مراهقتان نمساويتان تقاتلان في صفوف إسلاميين في سوريا مراهقتان نمساويتان تقاتلان في صفوف إسلاميين في سوريا

واختفت كل من سامرا كيزونوفيتش (16 عاماً) وسابينا سيلموفيتش (15 عاماً) من منزلهما في العاصمة النمساوية فيينا يوم 10 أبريل الجاري، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مشاهد من الحرب في سوريا مشاهد من الحرب في سوريا

وسامرا وسابينا هما من عائلات اللاجئين القادمين من البوسنة، والذين استقروا في النمسا عقب الحرب الإثنية التي نشبت بالبوسنة في التسعينيات، وولدتا على أرض النمسا.

واستقبلت أسرتا الفتاتين أول تلميحات من مواقع التواصل الاجتماعي عن ذهاب المراهقتين للقتال من أجل "الحرب المقدسة" في سوريا.

مراهقتان نمساويتان تقاتلان في صفوف إسلاميين في سوريا مراهقتان نمساويتان تقاتلان في صفوف إسلاميين في سوريا

وظهرت صور الفتاتين على المواقع الإلكترونية وهما ترتديان زيا إسلاميا عبارة عن نقاب يغطي وجههما.

وبثت الفتاتان رسائل للأصدقاء عن حياتهما الجديدة في سوريا، جاء فيها أنه "لن يعثر أحد علينا أبدا".

وبدت إحداهما في صورة ومن خلفها مجموعة من المسلحين، وهي تحمل بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف.

وقالت الفتاتان في تحديثات على مواقع التواصل الاجتماعي إنهما تخططان للزواج حتى يمكن أن تكونا "مقاتلتين مقدستين"، وأكدتا أن "الموت هو الهدف".

وذكرت السلطات النمساوية، بناء على تحليل الصور المتوافرة، أن الفتاتين ربما تواجدتا في معسكر تدريبي، وأنهما تقيمان بالفعل في منزل زوجيهما.

سامرا كيزونوفيتش وسابينا سيلموفيتش سامرا كيزونوفيتش وسابينا سيلموفيتش

وأكدت أسرتا الفتاتين أنهما لا تعتقدان بمسؤولية المراهقتين عن الصور والرسائل الخاصة بهما والتي نُشرت على مواقع التواصل.

وتقول السلطات النمساوية إن الفتاتين وقعتا ضحية لعملية خداع وتأثير انتهت بفرارهما إلى سوريا.

مراهقتان نمساويتان تقاتلان في صفوف إسلاميين في سوريا مراهقتان نمساويتان تقاتلان في صفوف إسلاميين في سوريا
مشاهد من الحرب في سوريا مشاهد من الحرب في سوريا

كلمات دالّة

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