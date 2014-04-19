المعارضة السورية تهدد بقطع الكهرباء عن دمشق والساحل

هددت المعارضة السورية بالتوسع في قطع الكهرباء عن دمشق ومناطق الساحل بعد فصلها بشكل كامل عن جميع مناطق محافظة حلب، وذلك في حال استمرار القصف الجوي على المدينة وبلدات ريفها، بحسب تقرير لقناة "العربية"، اليوم السبت.

وطالبت المعارضة في بيان بوقف القصف الجوي والبراميل المتفجرة عن حلب وبلدات ريفها، وفك الحصار عن مدينة حمص القديمة.

كما طالب البيان برفع الحصار عن بلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ووقف استهداف قوات النظام لمحطات المياه والكهرباء في حلب، وصيانة ما استُهدف في الأيام السابقة.

وذكر مركز حلب الإعلامي أنه تم ابتداء من السبت، تم فصل الكهرباء رسمياً عن كامل محافظة حلب، وفي حال استمرار القصف فإن الأمر سيمتد إلى العاصمة ومعاقل النظام في منطقة الساحل.