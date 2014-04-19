حرب داعش والقاعدة.. "بن لادن" يفرق الأحباب

شن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف بـ"داعش"، والذي يخوض معارك دامية مع تنظيمات جهادية أخرى في سوريا، هجوماً غير مسبوق على قيادة تنظيم القاعدة، متهماً إياها بالانحراف عن المنهج الجهادي وبشق صفوف المقاتلين الجهاديين.

ودعا التنظيم على لسان المتحدث باسمه أبو محمد العدناني في تسجيل صوتي نشر على منابر جهادية الجمعة، المقاتلين في صفوف الجماعات الأخرى إلى تأييد تنظيمه في خلافه مع القاعدة التي رأى أنها "لم تعد قاعدة الجهاد".

كما خير العدناني في التسجيل الصوتي مقاتلي التنظيمات الجهادية الأخرى بين القاعدة وتنظيمه، مشدداً على أن "داعش" باق على منهج "الإمام الشيخ أسامة بن لادن"، الزعيم السابق للقاعدة الذي قتل في عملية عسكرية أميركية في باكستان العام 2011.

ويخوض تنظيم "داعش" منذ مطلع يناير، معارك عنيفة مع تشكيلات أخرى من المعارضة السورية المسلحة على رأسها "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.

واندلعت هذه المواجهات التي قتل فيها نحو 4 آلاف شخص بعد اتهامات واسعة وجهت إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تأسس في العراق بأنه "من صنع النظام" السوري ويقوم بـ"تنفيذ مآربه"، وكذلك بالتشدد في تطبيق الشريعة.

واشتكى العديد من الناشطين السوريين من تصرفات "داعش" في العديد من المناطق التي سيطرت عليها، فارضة قوانينها، ومنتهجة أساليب مروعة في العقاب على تصرفات عادية كالصلب وقطع الأيدي وغيرها.

وفي فبراير، أعلنت القيادة العامة لتنظيم القاعدة تبرؤها من "داعش" ودعته إلى الانسحاب من سوريا.



