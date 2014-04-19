راهبة سورية لإذاعة الفاتيكان: مسلحون صلبوا شابين

أكدت إحدى الراهبات السوريات لإذاعة الفاتيكان، أمس الجمعة، أن متطرفين في سوريا صلبوا مسيحيين لأنهم رفضوا اعتناق الإسلام أو دفع جزية.

وحسب الراهبة رغد، التي كانت تدير مدرسة البطريركية الكاثوليكية في دمشق، وتعيش حاليا في فرنسا، فإن "الفئات المسلحة والجهاديين والتنظيمات المتطرفة التي احتلت المدن أو القرى، تطلب من المسيحيين نطق الشهادة (اعتناق الإسلام) أو الموت، وأحيانا يطلبون منهم دفع جزية".

وأضافت: في معلولا صلبوا شابين لأنهما لم ينطقا بالشهادة. وقالوا لهما: إذن تريدان أن تموتا مثل معلمكما الذي تؤمنان به. أمامكما الخيار: إما أن تنطقا بالشهادة أو تصلبا.

وتابعت: "تم صلب أحدهما أمام والده قبل أن يقتلوا الأخير، وهذا ما جرى في عبرا بالمنطقة الصناعية في ضاحية دمشق".

وأشارت الى أن متطرفين "فصلوا رؤوسا وحولوها الى كرات يلهون بها"، كما أخذوا الأطفال والنساء "وعلقوهم على الأشجار".

وبثت إذاعة الفاتيكان هذه المقابلة يوم الجمعة العظيمة، وهي ذكرى صلب يسوع المسيح عند المسيحيين.

يشار الى أن الأقلية المسيحية في سوريا أعربت بأكثريتها الساحقة عن تأييدها للنظام السوري العلماني بقيادة الرئيس بشار الأسد خشية التنظيمات المتطرفة.