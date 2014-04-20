الأسد في "معلولا" بعد سيطرة قواته عليها

زار الرئيس السوري بشار الأسد بلدة معلولا المسيحية- شمال دمشق- بمناسبة عيد الفصح، اليوم الأحد، والتي استعادتها قواته بالمشاركة مع ميليشيات حزب الله اللبناني قبل نحو أسبوع، وفق ما أورد التلفزيون السوري الرسمي.

ولم يبث التلفزيون مشاهد لهذه الزيارة، مضيفاً أن الأسد تفقد أضراراً لحقت بأحد أديرة البلدة.

وهذا الدير الذي شيد في نهاية القرن الخامس هو أحد أقدم الأديرة في الشرق الأوسط.

ونشرت على صفحة الرئاسة السورية على موقع "فيسبوك" صورة للأسد إلى جانب رجل دين مسيحي يحمل بين يديه أيقونة للسيد المسيح والعذراء مريم أصيبت بأضرار.