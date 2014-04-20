سوريا نقلت 80% من أسلحتها الكيمياوية إلى الخارج

أكدت رئيسة البعثة الدولية التي تشرف على تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية، سيغريد كاغ، أمس السبت، أن سوريا أرسلت إلى الخارج أو دمرت ما يقرب من 80% من مواد الأسلحة الكيمياوية التي كشفت عنها في وقت سابق.

وقالت كاغ، المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، إنه إذا استمر العمل بهذه الوتيرة فإن سوريا ستتمكن من تسليم جميع المواد الكيمياوية المعلنة بحلول الموعد النهائي لتسليمها في 27 أبريل.

واتفق الرئيس السوري بشار الأسد مع الولايات المتحدة وروسيا على التخلص من الأسلحة الكيمياوية - وهي ترسانة لم تعترف دمشق رسميا بوجودها قط - بعد مقتل مئات السوريين في هجوم بغاز السارين على مشارف دمشق في أغسطس.

وأعلنت واشنطن وحلفاؤها الغربيون أن قوات الأسد شنت أسوأ هجوم بالأسلحة الكيمياوية في 25 عاما. ومن ناحية أخرى، تتهم دمشق مقاتلي المعارضة بشن الهجوم.