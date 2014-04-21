بالفيديو.. يوميات الدمار والموت في سوريا

أفادت جبهة الإنقاذ في حمص بأن عدداً من أفرادها، وبمشاركة الثوار، قاموا بمهاجمة معاقل تابعة للنظام داخل قرية المشرفة شرق حمص، وتمكنوا من قتل عدد من عناصر تابعة للنظام في ظل اشتباكات عنيفة.

وأفادت وكالة سوريا برس بأن الجيش الحر تمكن من السيطرة بشكل كامل على حقل الورد النفطي بريف دير الزور، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش.

وفي مدينة الزبداني بريف دمشق، أفادت الهيئة العامة للثورة بأن طائرات النظام ألقت براميل متفجرة على الجبل الشرقي في المدينة.

وفي أريحا بإدلب، قصفت قوات النظام بالأسلحة الثقيلة من حاجز المشفى الوطني عدداً من الأحياء السكنية، كما أفادت لجان التنسيق المحلية بسقوط عدد من القتلى والجرحى على حي الفردوس بحلب جراء استهداف النظام للمنازل بالبراميل المتفجرة.

يذكر أن هناك اشتباكات تدور بين الجيش الحر وقوات النظام على أطراف مدينة مورك في الحارة الشرقية في حماة، ما أدى إلى انسحاب دبابة تابعة للنظام.