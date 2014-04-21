مخيم للاجئين السوريين بالأردن يكلف 60 مليون دولار

تدعم دولة الإمارات العربية مشروع إنشاء مخيم متكامل جديد للاجئين السوريين في الأردن بمنطقة الأزرق.

وتقترب السلطات من افتتاح المخيم الجديد بكلفة تقارب 60 مليون دولار، حيث ستقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين بالأردن بافتتاحه نهاية في أبريل الجاري.

وسيكون مخيم الأزرق مخيماً بلا خيام، تم فيه توفير الكهرباء والمياه الساخنة، وتوجد به محطة لتكرير المياه وملعب للأطفال ومركز صحي.

ويتزامن افتتاح المخيم مع تأكيد جهاتٍ دولية عدة بأن رحلة اللجوء السوري ربما تمتد إلى أكثر من 10 سنوات.

وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 80% من اللاجئين السوريين في الأردن يقيمون خارج المخيمات المخصصة لهم.