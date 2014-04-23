عضو في مجلس الشعب يترشح لمنافسة الأسد

تقدم عضو في مجلس الشعب السوري بأول طلب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في الثالث من يونيو، حسبما ذكر رئيس المجلس محمد جهاد اللحام.

وذكر اللحام في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي "أن ماهر عبدالحفيظ حجار أعلن عن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المطلوبة".

وأورد التلفزيون السوري في شريط عاجل أن "أول المترشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية في سوريا هو ماهر عبد الحفيظ حجار"، مشيراً إلى أنه "من مواليد عام 1968 في حلب".

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 بأن "لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد".

وبحسب التلفزيون، فإن حجار "حاصل على دبلوم الدراسات اللغوية العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب"، وقد "انتسب إلى الحزب الشيوعي السوري في عام 1984 (...) وهو متزوج وله ابنة واحدة".

وانتخب حجار عضواً في مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2012 ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة (المقبولة من النظام) والممثلة في الحكومة السورية بوزير المصالحة الوطنية علي حيدر.

وأشار التلفزيون السوري إلى أن حجار "شارك في الحراك الشعبي السلمي في بداية الأزمة (السورية) بالتوازي مع نشاطه في عقد مؤتمرات حوارية ضمت نخباً من وجوه محافظة حلب سبقت اللقاء التشاوري الحواري" الذي ترأسه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وقامت السلطات بتنظيمه بعد أسابيع على بدء الحركة الاحتجاجية ضد النظام في محاولة لاستيعابها.

وأعلن اللحام الاثنين فتح باب الترشح إلى الرئاسة لمدة عشرة أيام تنتهي في الأول من مايو.

وعلى الرغم من أن الانتخابات القادمة ستكون أول "انتخابات رئاسية تعددية" في سوريا، بحسب ما ذكر اللحام، إلا أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس الشعب في 14 مارس، يغلق الباب عملياً على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ يشترط أن يكون المرشح إلى الانتخابات قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.

ولم يعلن الرئيس بشار الأسد حتى الآن رسمياً ترشحه إلى الانتخابات، إلا أنه قال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في يناير أن فرص قيامه بذلك "كبيرة".