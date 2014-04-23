"الأوروبي" يأسف لانتخابات الرئاسة المقررة في سوريا

أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون، عن أسفه الشديد للإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية في سوريا في الثالث من يونيو المقبل، معتبراً أنها ستفتقد لأدنى مصداقية، مع استمرار الحرب الدامية في البلد.

وذكّرت آشتون بموقف الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن إجراء انتخابات في سوريا، إلا في الإطار المحدد في بيان جنيف عام 2012، الذي حدد مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا والذي بقي حبراً على ورق.

وأضافت أن قيام النظام بتنظيم انتخابات خارج هذا الإطار وفي أوج النزاع، وفقط في مناطق تقع تحت سيطرته، وفي الوقت الذي أجبر فيه ملايين السوريين على مغادرة منازلهم، إنما يتعارض تماماً مع المبادئ الديموقراطية الأساسية، ويفتقر لأي مصداقية، كما سيضعف كل الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي.

