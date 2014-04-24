أميركا.. اتهام 3 رجال بتصدير معدات كيمياوية لسوريا

وجهت محكمة أميركية اتهامات لثلاثة رجال بالتدبير لتصدير معدات معملية كيمياوية من الولايات المتحدة إلى سوريا.

وذكر بيان لوزارة العدل أنه خلال الفترة من 2003 إلى 2012 تآمر أميركي من بنسلفانيا ومواطنين سوريين، أحدهما مقيم في لندن، لتصدير معدات لسوريا، تتضمن جهاز مسح ضوئي محمولا يستخدم لرصد المواد التي تستعمل في الحرب الكيمياوية.

وأظهرت لائحة اتهام نشرها، اليوم الأربعاء، المحامي العام الاتحادي بولاية بنسلفانيا أن المتآمرين المزعومين زوّروا بيانات السلع، وخططوا لنقل الشحنات عبر عدة دول قبل توجيهها إلى سوريا، إلا أنهم لم يتمكنوا من إرسال هذه السلع التي يحظر القانون الأميركي أصلا تصديرها.

وأحد المتآمرين الثلاثة المزعومين هو هارولد رينكو (72 عاما) من بنسلفانيا ويمتلك شركة "غلوبل بارتس سابلاي" التي تعمل في تصدير السلع.

والرجلان الآخران هما الشقيقان السوريان أحمد الديري (39 عاما) الذي يعيش في بريطانيا، ومعاوية الديري (36 عاما). وكان الشقيقان ضالعين في "عملية شراء ونقل السلع من الولايات المتحدة إلى سوريا"، وفقا لوزارة العدل الأميركية.

واعتقل أحمد في لندن في 31 مارس الماضي، ويواجه حالياً الترحيل إلى الولايات المتحدة، فيما لا يزال معاوية طليقا.