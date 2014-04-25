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الجربا إلى واشنطن لبحث آفاق الحل السياسي بسوريا

المصدر: دبي - قناة العربية
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قالت مصادر في الائتلاف الوطني السوري المعارض في واشنطن إن وفداً من الائتلاف برئاسة أحمد الجربا يزور العاصمة الأميركية نهاية الأسبوع المقبل، لبحث آفاق الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.

ومن المقرر وفق المصادر أن يجري الجربا لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس.

وذكرت المصادر أن المحادثات ستتناول 6 محاور بينها توسيع مجال المساعدات الإنسانية ودعم قدرات الجيش الحر.

وكانت معاناة السوريين تصدرت المباحثات السعودية مع الجربا في جدة الثلاثاء الماضي، وتم بحث السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة السورية بما يكفل للشعب السوري حريته وإنهاء ما يتعرض له من وحشية، حيث أكد ولي العهد السعودي الأمير سلمان موقف المملكة الثابت من مساعدة الشعب السوري الشقيق.

كلمات دالّة

#الجربا, #الائتلاف الوطني السوري, #سوريا, #مساعدات لدمشق, #واشنطن, #الكونغرس

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