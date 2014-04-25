روسيا: الحكومة السورية لا تستخدم أسلحة كيمياوية

أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أن مزاعم عن استخدام القوات السورية مواد كيمياوية سامة كاذبة، في إشارة فيما يبدو إلى تقارير عن هجمات بغاز الكلور.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الاتهامات الموجهة للقوات الحكومية بشأن حالات مفترضة لاستخدام المواد الكيمياوية السامة مازالت مفبركة. واستنادا إلى أدلة يعتد بها لدى الجانب الروسي، فإن تلك المزاعم لا تعكس الواقع".

وتتهم باريس وواشنطن دمشق بأنها استخدمت مؤخرا مادة كيمياوية صناعية في هجماتها ضد مسلحي المعارضة.



ورأت الوزارة الروسية أن هذه الشبهات تشكل "هستيريا كيمياوية جديدة مناهضة لسوريا" تؤدي "إلى التساؤل بشأن حقيقة هدف مطلقيها الذين يحاولون إيجاد ذريعة لتدخل عسكري في سوريا".

وتعهدت سوريا، التي واجهت التهديد بشن ضربات جوية أميركية في أغسطس، بتدمير ترسانتها من الأسلحة الكيمياوية بحلول 30 يونيو.

وتم نقل أكثر من 90 بالمئة من هذه الترسانة الى خارج البلاد، بحسب البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.