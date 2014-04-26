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اشتباكات عنيفة بين قوات النظام و"الحر" على جبهات عدة

المصدر: دبي - العربية
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وسع النظام السوري عمليات استخدامه للبراميل المتفجرة من المليحة في ريف دمشق، إلى مناطق مختلفة في درعا وحلب، وقال المرصد السوري إن قوات المعارضة قطعت منذ نحو أسبوع الكهرباء عن مناطق يسيطر عليها النظام في حلب، لإجباره على وقف القصف بالبراميل المتفجرة.

ووثقت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل55 شخصاً، معظمهم في حماة ودرعا وحلب، كما تجددت الاشتباكات على أطراف حي القابون، شرق دمشق، وسط قصف عنيف على حي القدم الصناعي.

وتدور اشتباكات عنيفة في محيط كتيبة المدفعية، وأطراف بلدة المليحة، وبساتين بلدة رنكوس تمكن خلالها الجيش الحر من قتل عدد من جنود النظام وميليشيات حزب الله.

ويستمر القصف العنيف على حي الوعر في حمص، كما تستهدف قوات النظام مدينة الحولة من تلة قرمص.

كلمات دالّة

#اشتباكات, #حلب, #حمص, #الغوطة الشرقية, #قطع الكهرباء, #البراميل المتفجرة

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