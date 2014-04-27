مروحيات عراقية تقصف موكباً لـ"داعش" داخل سوريا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن مروحيات تابعة للجيش العراقي قصفت موكباً لمسلحين داخل سوريا.

وذكرت الوزارة أن المروحيات قصفت موكباً مؤلفاً من ثمانية صهاريج داخل الأراضي السورية كانت تحاول نقل وقود إلى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف بـ"داعش" في محافظة الأنبار، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الوزارة، العميد سعيد معن.

وأوضح المتحدث أن القصف وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وتحديداً في وادي الصواب بمدينة البوكمال في شرق سوريا، وذلك أثناء محاولتها الدخول إلى الأراضي العراقية".