مقتل مدير مكتب رئيس فرع الأمن الجوي في حلب

قتل، أمس السبت، مدير مكتب رئيس فرع الأمن الجوي بحلب المساعد أول، آصف حوراني، وذلك خلال الاشتباكات بين الثوار وقوات الأسد في حي الزهراء بحلب. وتناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد نبأ مقتل الحوراني.

ويقول ناشطون إن الحوراني يعتبر "مفتاح اللواء أديب سلامة" رئيس الفرع، من خلال توليه مسؤولية ابتزاز أهالي المعتقلين، وإجبارهم على دفع الأموال مقابل إطلاق سراح ذويهم.

وكان الثوار قد سيطروا، اليوم، على مبنى "القصر العدلي" الجديد في حي الزهراء الملاصق لفرع الجوية بعد اشتباكات عنيفة جرت بينهم وبين قوات الأسد، مدعومة بعدد من الميليشيات الشيعية وكتائب البعث.

كما تحدث نشطاء من المدينة عن اكتشاف الثوار مقبرة جماعية في أحد أقبية مباني الحي بعد سيطرتهم على عدة شوارع ومبانٍ سكنية.