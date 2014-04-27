بالفيديو.. سيطرة الثوار على "تل الأحمر" قرب الجولان

أعلنت قوات المعارضة السورية عن السيطرة على "تل الأحمر" الاستراتيجي في محافظة القنيطرة الحدودية القريبة من هضبة الجولان المحتلة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم الأحد: "تستمر الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية وقوات المعارضة في محيط تل الأحمر الشرقي الاستراتيجي ببلدة كودنة، وترافق هذا مع قصف القوات النظامية مناطق الاشتباك، وتمكنت قوات المعارضة من السيطرة على التل بالكامل".

وأوضح المرصد أن هذا الانتصار يأتي ضمن معركة السيطرة على التلال الاستراتيجية في ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي، وسط تراجع كبير للقوات النظامية في هذه المنطقة منذ بداية الشهر الجاري وتقدم للقوات المعارضة.

وفي محافظة حلب، تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والعناصر الموالية لها وقوات المعارضة في محيط مبنى المخابرات الجوية وصالات الليرمون ومبنى القصر العدلي بحي الزهراء وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.