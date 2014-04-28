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ضحايا سقوط براميل على حلب

ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب الاثنين 27 جمادي الثاني 1435 هـ - 28 أبريل 2014
ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب الاثنين 27 جمادي الثاني 1435 هـ - 28 أبريل 2014
ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب الاثنين 27 جمادي الثاني 1435 هـ - 28 أبريل 2014
ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب الاثنين 27 جمادي الثاني 1435 هـ - 28 أبريل 2014
ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب الاثنين 27 جمادي الثاني 1435 هـ - 28 أبريل 2014
ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب الاثنين 27 جمادي الثاني 1435 هـ - 28 أبريل 2014
ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب الاثنين 27 جمادي الثاني 1435 هـ - 28 أبريل 2014
ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب الاثنين 27 جمادي الثاني 1435 هـ - 28 أبريل 2014
ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب الاثنين 27 جمادي الثاني 1435 هـ - 28 أبريل 2014
ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب ضحايا وآثار سقوط براميل متفجرة في حلب الاثنين 27 جمادي الثاني 1435 هـ - 28 أبريل 2014

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