45 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة وسقوط صاروخ في حمص

قتل 45 شخصاً وجرح 85 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة وسقوط صاروخ محلي الصنع على أحد أحياء حمص الواقعة تحت سيطرة النظام، بحسب ما أفاد المحافظ طلال البرازي لوكالة "فرانس برس".

وقال البرازي إن "انفجار سيارة مفخخة مركونة في منطقة العباسية في حي الزهراء أسفر عن مقتل 36 شخصا وجرح 75 آخرين، تبعه سقوط صاروخ محلي الصنع في المكان، ما أوقع تسعة قتلى وعشرة جرحى"، مشيراً إلى أن "الحصيلة مرشحة للارتفاع لوجود مصابين في حال حرجة".

وأوضح البرازي أن "الصاروخ سقط بعد نصف ساعة في مكان التفجير الأول الذي شهد حشدا من الناس".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريد إلكتروني عن حصول تفجيرين بسيارتين مفخختين في الحي الذي تقطنه غالبية علوية، مشيراً إلى سماع دوي انفجار ثالث في المنطقة، وسط تضارب المعلومات عما إذا كان ناجما عن سيارة ثالثة مفخخة أو سقوط قذيفة صاروخية.

وأفاد المرصد عن مقتل 37 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وإصابة نحو80 آخرين.

وتعد حمص، ثالث كبرى المدن السورية، ومن أبرز المناطق التي شهدت احتجاجات ضد النظام منذ منتصف مارس 2011، واستعاد النظام السيطرة على غالبية أحيائها بعد حملات عنيفة أدت الى مقتل المئات.

