الأمم المتحدة: لا مساعدات لسوريا بلا موافقة النظام

قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى موافقة نظام الأسد كي تتمكن من توصيل المساعدات إلى المحتاجين لها عبر الحدود السورية، وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على عدم إمكانية تقديم هذه المساعدات، دون موافقة نظام دمشق.

فيما حمّلت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور النظامَ السوري مسؤولية فشل وصول المساعدات للمحتاجين إليها داخل الأراضي السورية.

وعلى صعيد آخر طالب عبد الله المعلمي ممثل السعودية في الأمم المتحدة، مجلسَ الأمن باتخاذ الخطوات اللازمة ضد النظام السوري لانتهاكه القرار 2139، فضلا عن استمراره في استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد الشعب السوري، داعيا في الوقت ذاته إلى فك الحصار عن حمص وحلب وكافة المناطق المحاصرة.