دعوة لتقديم المزيد من المساعدات للاجئين السوريين

دعا ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، خلال افتتاح مخيم جديد للاجئين السوريين في الصحراء شرق الأردن، المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من المساعدات للاجئين السوريين.

وقال آندرو هاربر، في كلمة خلال افتتاح مخيم الأزرق الذي يستوعب 130 ألف لاجئ بحضور وزيري الخارجية ناصر جودة، والداخلية حسين المجالي، ومسؤولين أمنيين وعدد من الدبلوماسيين الغربيين: "ما سترونه عند تجوالكم يمكن أن يكون واحدا من أفضل مخيمات اللاجئين تنظيما في العالم، ومن المحتمل أن يكون أحد أكبر المخيمات في العالم".

وأضاف "إن الأردن بذل كل ما في وسعه، وفتح حدوده أمام اللاجئين، وقدم هذه الأرض، ولكن بعد ذلك الأمر متروك للمجتمع الدولي للقيام بالكثير للتخفيف عن هذا البلد".

وتابع هاربر "ما نحتاجه هو المزيد من الدعم، ليس على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل".

ويقع المخيم على بعد 100 كلم شرق عمان، وبني على أرض تبلغ مساحتها 30 ألف هكتار، وتم تجهيزه بخمسة آلاف ملجأ كمرحلة أولى، وهو عدد كاف لاستيعاب 25 ألف لاجئ.

من جانبه، قال جودة: "إن على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره كي يتحمل الأردن هذا العبء الاقتصادي والاجتماعي الكبير نيابة عن الانسانية جمعاء".

وأضاف "قبل عامين وقفنا في ظروف مشابهة عند افتتاح مخيم الزعتري، فقلت في كلامي إننا لا نحتفل، بل سنحتفل عندما يغلق هذا المخيم، ولكن الإغلاق لم يأت، لأن المشكلة في سوريا وتداعيات الأزمة مازالت قائمة".

وأوضح جودة "إن الحل السياسي الذي يجب أن يتحقق هو الذي سيوقف تدفق اللاجئين وحاجتهم لدخول الأردن".

وفي الأردن مخيم الزعتري الذي يستقبل أكثر من 100 ألف لاجئ سوري في محافظة المفرق شمال المملكة، على مقربة من الحدود السورية، إضافة إلى المخيم الإماراتي – الأردني، الذي يضم خمسة آلاف لاجئ، فضلا عن تجمعات صغيرة أخرى للاجئين.

وسجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حتى الآن ما يقارب 600 ألف لاجئ ولاجئة سورية في الأردن، في حين تقدر الحكومة الأردنية أن هناك ما يقرب من 1.3 مليون سوري موجود في البلاد.

وأوقعت الحرب الدائرة في سوريا منذ مارس 2011، أكثر من 150 ألف قتيل، كما فر 2.6 مليون سوري من بلادهم، ونزح 6.5 مليون شخص آخرين من منازلهم داخل سوريا.

وقدرت الأمم المتحدة كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال عامي 2013 و2014 بنحو5.3 مليار دولار، في بلد يعاني أصلا أزمة اقتصادية ودينا عاما قارب30 مليار دولار.