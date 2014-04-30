فرنسا: أزمة سوريا أضعفت مصداقية الغرب بمواجهة روسيا

رأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الأربعاء، أن قرار الدول الغربية عدم التدخل في سوريا الصيف الماضي كان "خطأ" أضعف موقف الغربيين بمواجهة روسيا.

وكانت دول غربية قد هدّدت النظام السوري بتدخل عسكري الصيف الماضي، بعد الهجوم بالأسلحة الكيمياوية على الغوطة الشرقية بريف دمشق في 21 أغسطس 2013.

لكن التدخل لم يحصل وتم التوصل إلى اتفاق روسي-أميركي في منتصف سبتمبر حول تدمير الترسانة الكيمياوية السورية.

وقال فابيوس أمام النواب الفرنسيين، الأربعاء: "أعتقد أنه لو أن بريطانيا والولايات المتحدة تدخلتا في تلك الفترة إلى جانب فرنسا لما كان تصرف حكومة بشار الأسد اختلف فحسب، بل كانت اختلفت أيضاً مصداقية التدخلات الغربية بالنسبة لروسيا".

واعتبر عدم التدخل في سوريا "خطأ ارتكب في حينها.. لم تكن فرنسا مسؤولة عنه".

وكان فابيوس يرد على نائب في المعارضة اعتبر أن تدخلاً للقوات المسلحة الفرنسية في سوريا كان سيعزز مواقف الجهاديين الذين يحاربون النظام السوري.

وانتقد فابيوس مجدداً الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سوريا، قائلاً: "ستكون هناك مهزلة انتخاب بشار الأسد. أود أن أقول إن رجلاً مسؤولاً عن مقتل 150 ألف شخص لا يمكن أن يكون مستقبل شعبه".