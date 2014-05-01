بالصور.. حكاية رحلة إلى الدمار

كانت الأبصار شاخصة نحو تلك المدينة، وكان لابد من الاستعداد للرحلة ..

انتظرت أكثر من يوم حتى تحصلت على رحلة آمنة مع إحدى كتائب الجيش الحر المتوجهة إلى هناك, حيث لم يكن يُسمح للأفراد مهما كانت صفاتهم بالدخول إلى المدينة، ولكن إذا رافقت مجموعة من عناصر الجيش الحر فإن الأمر يكون أكثر يسراً.

صعد الجميع وكنت أصورهم منذ نقطة الانطلاق التي كانت من القرية المجاورة لمدينتي موحسن.. إنها قرية البوليل.

سرنا نحو الشرق نقصد الجسر الذي يبعد قرابة 30 كم عنا, والذي سنستخدمه للعبور إلى ضفة النهر الشمالية، وبعدها ننعطف يساراً نحو الغرب قاصدين الوجهة المرجوة، إنها مدينة دير الزور التي تدور المعارك في قسمها الشمالي، حيث حقق "الحر" تقدماً كبيراً وفتح معبراً مُهمّاً من الجهة الشمالية.

على الطريق كان الأهالي يعيشون حياةً شبه عادية, رغم أن ما نتوجه إليه لا يبعد سوى كيلومترات عنهم.

كنا نتوجه نحو حرب لا هوادة فيها وربما حقاً ينتظرنا قدرٌ محتوم .

ظلت هذه الأفكار تدور في رأسي مع كل منعطف وكل انحناءة في طريقنا فإن صعدنا ووصلنا ذروة الدرب نرى ما حولنا؛ فيزداد من معي إصراراً على النصر.

وإذا هبطنا إلى قاع الدرب وانحسرت الرؤية يصمت الجميع..

- قف.. قف ..

هتف صوت مقنع يتوسط طريق الدخول إلى المدينة وقدر رسم الجسر الحديث خلفه فتحة من السماء تدعونا للدخول.. كان الجميع ينظر بكل لهفة متجاوزاً الجسر وما حوله, غير آبه بأسئلة المقنع التي يجيب عنها قائد المجموعة فقط .

"تفضلوا .. واحذروا التأخر في المسير فوق الجسر فإن قوات النظام تستهدفه من نقطتين هما كذا وكذا.. كونوا على حذر.. وفقكم الله". نصائح قدمها ذاك المقنع لقائد المجموعة بصوت أراد أن يسمعه للجميع.

فاجعة رأيتها على يميني وأنا أمر فوق الجسر.. وكان ذهول من معي كبيراً حتى لطم أحدهم على رأسه لذاك المنظر.

صوت محقون بألم المنظر تسلل إلى أسماعنا, وكل الأبصار تُحدق "إنه الجسر المعلق".

الجسر المعلق ينسدل في منظر لم نألفه, تغوص أجزاؤه في مياه النهر وتقف أعمدته التي حاوَلَت عبثاً التقاط السرير الذي حَمَلَتهُ لسنوات طويلة ..

رغم السرعة الفائقة التي عبرنا بها الجسر الحديث ورغم انشغالي بمنظر اغتيال الجسر المعلق, فإن الذاكرة قد اقتحمت أيام المسير فوقه.

ما كدت أفيق من ذكرياتي حتى صعقتني التفاتتي نحو ذاك الحي ..

" دوار غسان عبود – شارع مقهى الجندول.. خراب بخراب خلفه قتال السلطة ضد حرية الشعب".

هشمت القذائف العمياء وجه المباني وتَرَكتهَا في حالة مصاب تنزف جروحه حتى الموت.

جروح تئن شفاهها دون سامع.. دون قانع.. دون ملتفت إلى صيحات الحجارة المتناثرة هنا وهناك.

ذاك شارع يحملني أياماً كثيرةً للوراء. أيام مررت بها مع آلاف من المتظاهرين متجهين نحو الساحة المركزية والكل في نشوة تطير بهم إلى السماء.

"لم أتنازل يوماً عن مقولة.. من ذاق طعم الحرية لنصف ساعة... لن يتراجع عنها".

ما كان مني إلا أن استكنت إلى البيت الذي آوى تلك المجموعة.. تجربة النوم لم تُجدِ, خرجت ثانية أحادث الكاميرا عما يوجد في تلك الأحياء المتفرقة؟

أسألها هل في ما سأراه مآسٍ أخرى؟

لم تُجب.. بل اكتنزت أحرفها وحولتها فيما بعد إلى أوجاع تجتاحني كلما رأيتها ..

قادتني قريحتي إلى ذاك المكان

في طريقي التقطت صوراً وهم ينهونني عن ذلك "أسرع ودع التصوير لوقت آخر فالقذائف لا تفرق بينك وبيننا".

شاهدوا الصور في وقت هدأت فيه "أحقاد العدو" كما يسمونها ..

قال أحدهم بلهجة متعبة: "ما انتبهت شو صاير فينا.. شو صاير بالدير من حوالينا".

لمست في قوله حسرةً أعرف سببها.. أولئك الذين ينظرون من بعيد إلى تلك البيوت ينظرون من خارج الحدود إلى شقة تركوها خوفا من الموت تحت أنقاضها..

حسرة لها سببٌ ولها مَفاد..

لا أعرف كيف أطبقت عيني أجفانها ولم أجرؤ على الحلم بشيء حتى أيقظني الصباح بصوت متتالٍ من قذائف تساقطت جموعاً وفُرادا ..

حملتُ الكاميرا وهرعتُ أصور ما تَرَكته تلك القذائف من خراب ودرب يقودني إلى درب.

حارة تأخذني وأخرى تأتي بي إلى أن تَسَمَّرتُ في مكاني..

الله أكبر.. الله أكبر

حرية .......... حرية ....... حرية

أولى كلماتنا في دير الزور من هذا المكان

شريط من الذاكرة عاد إلى تاريخ 25/3/2011

أول مظاهرة في دير الزور كانت من هذا المسجد

تذكرت الخطبة والصلاة.. تذكرت تفاصيل القصة.. كيف هتف باسل "الله أكبر.. الله أكبر"، فردد شباب حوله وتهافت عليه من أنحاء المسجد شباب آخر يهتفون .

خرجنا على عجل من المسجد لنتجمع قرابة 35 شاباً وانطلقنا نجوب طرقات حي المطار القديم ..

مدمر لكنه شامخٌ يقفُ رغم الهمجية.. رغم الحقد ورغم الجهل ..

مئذنة هشمها من ظننا أنهم حُماتنا حتى سقطت, لكن رأسها بقي في الأعلى ..

لم تستطع قذائف الغي أن تطرحها أرضاً ..

لم أستطع الوقوف طويلاً لحجم العبث الذي سببته الذكريات.. عدتُ مسرعاً.. وجهتي بيتي الذي أحسست أن لي فيه سنوات, استوقفني منظر أُولئك المقاتلين، يحيطون القبر من ثلاثة جوانب.. كأنهم تركوا لي فسحة لأرسم حزنهم وغضبهم في صورة خاصة ..

لم أرَ دمعاً في عيونهم.. لم أسمع منهم إلا النفس العميق.. وتلك البنادق المعلقة على أكتافهم تنحني باحترام أمام القبر.. قبر يفخر بما يكتنز.. شهيد من بني قومي.. قتله بني قومي.

" يا لسخرية التاريخ... نحن داويناهم واحتضناهم جميعاً.. ثم قتلنا بعضنا ..."

لا تخلو لغة الأبصار تلك من الوعيد بإعادة الحق ممن سلبه من أبناء سوريا عنوةً, إعادة الكرامة التي هُدرت لشعبٍ أذهل الأرض, عندما بقي يحمل قلباً ينبض في مُعترك الموت هذا ..

تراها متناثرة على جدران المدينة, فلا تكاد تحرف بصرك حتى تلطم كلمات الإصرار على الوصول إلى من يقف خلف الأسوار ويوزع الموت على شعبٍ منزوع من قاموسه كلمة انهزام أو تراجع ..

حق لا يستطيع العالم تجاهله, ولا يستطيع إخماد جذوة النار المتقدة في عيون الثائرين ..

" جايينك يا بشار" عبارة تدل على إصرار من يرى في نفسه نِداً للظلم, لا بل أخذ على عاتقه إنهاء حالة الاستبداد والوقوف بقوة في وجه القوة.. تلك هي اللغة الوحيدة التي يفهمها القاتل ومن معه, رغم ما تحمل الفكرة من أبعاد ونتائج قد لا تكون في البعد المنظور جيدة, أو أنها أسوأ ما يمكن أن يقابلوا في غمار تطبيق الفكرة.. فكرة اسمها "الثورة".

أولئك الرجال عقدوا العزم على السير نحو الهدف ..

رغم الوحوش المتربصة بثنايا الحياة السورية

رغم السلاسل التي تراها في كل مكان ..

فُكَّ قيد الحرف والقلم رغماً عن المستبد

وكُسر قيد المعتقل

لكن القصة في سلاسل المجنزرة ..



يسيرون في غفلة من النار العمياء التي تسير في جسد المدينة

يختلسون الراحة من خزنة التعب التي يفرضها من يهوي بالفأس على كل عضوٍ يريد التحلي بحياة حرة عادلة

يمازحون بعضهم ويضحكون وفي ظهرهم لسعات من شظايا الموت التي تدور في نفس الفلك الذي يدورون ..

لكِ الله يا عروس الفرات فليس اليوم يدٌ تمد لتنتشل ماءَكِ من كدر الزمان وتبقيه صافياً بعيداً عن عكر النفوس والضغائن..

قاتِل السوريين لا يجب أن يبقى طليقاً يفترس الحياة من بين أضلع الأطفال.

أمنية لو تحققت لحفظت حياة الأرض.. ولسار أطفالها طولاً وعرضاً

أمنية الجميع هي الخلاص.

الخلاص من كابوس جثم طويلاً على صدر بلادي

بلادي التي تنزف جروحها دون مداوٍ

جروح لو وزعتها على بلدان الأرض لزاد عددها على البلدان

ومازال العالم يعيش في طي الكتمان.. يعيش في جهل القرون الوسطى

يعيش حياة ما قبل الإنسان