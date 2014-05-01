طيران النظام يحتل سماء حلب

تستمر معارك النظام السوري في مختلف المناطق والبلدات السورية، وتشهد حلب صراعا قد يكون الأعنف في ظل إصرار قوات النظام على اقتحام المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة.

وأفاد ناشطون أن قصفا لطائرات النظام استهدف أحياء السكري ومساكن هنانو بالبراميل المتفجرة فيما تدور اشتباكات عنيفة في محيط فرع المخابرات الجوية بحي الزهراء تمكن خلالها الثوار من قتل عدد من جنود النظام.

كما دارت اشتباكات في حي بستان الباشا ومنطقة الشيخ نجار حيث استطاعت كتائب غرفة عمليات أهل الشام من قتل وجرح عدد كبير من جنود النظام.

وفي مدينة الباب تدور اشتباكات بين الجيش الحر وجبهة النصرة من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى.

وفي دمشق أفادت شبكة شام أن اشتباكات تدور في محيط منطقة الحفيرية بحي تشرين كما تدور اشتباكات على أطراف حي جوبر من عدة محاور في محاولات مستمرة من قبل قوات النظام لاقتحام المنطقة مع تواصل استهداف مخيم اليرموك بمختلف أنواع الأسلحة.

أما في ريف العاصمة فيستمر القصف العنيف على الزبداني والمليحة وعلى الجبهة الشمالية لمدينة داريا.

مصادر المعارضة أكدت أن قصفا عنيفا يستهدف حي الوعر في حمص كما يطال القصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ أحياء الرستن وقرية المكرمية قرب تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وفي رد على القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة الذي يطال الأحياء السكنية في درعا وريفها لا سيما قرى تسيل وعدوان وعتمان أعلن الثوار فتح معركتهم في ريف درعا وسيطروا على تل عشترة الذي كانت تتمركز فيه قوات النظام كما سيطروا على حاجز تقاطع التابلين بالقرب من مدينة نوى.



