بالفيديو.. المعارضة تسيطر على طائرات للأسد

بثّ مقاتلو المعارضة السورية للمرة الأولى فيديو لطائرات حربية قالوا إنهم حصلوا عليها من قوات النظام السوري بعد الاستيلاء على أحد المطارات الحربية .

وتُظهر المشاهد - التي تنشر للمرة الأولى في الصراع السوري - مقاتلين معارضين تابعين للواء أحرار الشام ولواء الإسلام، قبل أن يندمجا في الجبهة الإسلامية، داخل مطار الجراح العسكري في ريف حلب، والذي استولت عليه المعارضة في أبريل من العام الماضي.

وفي ذلك الوقت قصف النظام المطار بعد خروج قواته منه، لكن وجود الطائرات في حظائر إسمنتية حمتها من نيران القذائف

وعمل المقاتلون، بحسب المشاهد، على إزالة علم النظام عن الطائرات الحربية التي توحي بأنها من طراز ميغ لكنها تبدو قديمة، وغالباً لم تكن قيد الخدمة، وعندما استولوا عليها، قام بعض الطيارين المنشقين بمحاولة إصلاحها.

وتكشف الصور عن نجاح الطيارين المنشقين في محاولة تحريك الطائرة داخل المطار.

ولم تورد أي وكالات أنباء عالمية أو حتى شبكات الأخبار المحلية التي تعتمد على ناشطين، أي خبر طول فترة الصراع السوري عن استعمال المعارضة بكل فصائلها لطائرات حربية في حربها ضد النظام.

وقال قادة الفصائل التي استولت على هذه الطائرات إن استخدام الأخيرة لأغراض عسكرية كان شبه مستحيل بسبب قدم طرازها، كما أن مضادات النظام كانت ستسقطها فورا حال طيرانها.

عام كامل مضى على حيازة المعارضة السورية لهذه الطائرات التي لم يتضح عددها، واليوم يقول نشطاء إن الطائرات صارت بأيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، دون إضافة أي تفاصيل حول مكان وجودها الحالي.