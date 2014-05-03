الأسد يدعو إلى تسهيل عمليات الإغاثة في سوريا

دعا الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، إلى العمل مع جميع الجهات "داخلياً وخارجياً" لتسهيل عمليات الإغاثة في سوريا، حسب ما نقل عنه التلفزيون السوري في شريط إخباري.

وقال التلفزيون إن الرئيس السوري دعا إلى "ضرورة زيادة التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالشأن الإنساني وإيصال المساعدات من دون تأخير، ومتابعة العمل ميدانيا مع جميع الجهات المعنية داخليا وخارجيا، ما يسهل العملية الإغاثية، دون المساس بالسيادة الوطنية حتى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بعودة كل مواطن سوري إلى منزله آمنا مطمئنا".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين لم تتحسن، ما يشكل خرقا لقرار صادر عن مجلس الأمن.