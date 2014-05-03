الجربا يلتقي قادة المجالس العسكرية في انطاكيا

عرض رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا آخر التطورات السياسية في اجتماع ضم قادة الجبهات الخمس ورؤساء المجالس العسكرية في المحافظات في مدينة أنطاكية بتركيا.

وأكد الجربا أن نتائج زيارته الأخيرة إلى السعودية ستنعكس قريباً بمزيد من التقدم العسكري للثوار، كما استعرض الجربا جدول زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع المقبل.

وصدر في نهاية الاجتماع بياناً أكد فيه الائتلاف سعيه إلى توحيد الجهود العسكرية والسياسية، وتزويد الجيش الحر بالسلاح النوعي لتغيير موازين القوى على الأرض.

