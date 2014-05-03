قذيفة تسقط على حافلة في جنوب شرق دمشق وتقتل 3 أشخاص

قتل ثلاثة أشخاص، وجرح ثلاثة آخرون، اليوم السبت، إثر سقوط قذيفة هاون على حافلة "سيرفيس" في حي يقع في جنوب شرق دمشق، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقد يرتفع عدد الضحايا، حيث نقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الداخلية تأكيده أن الحصيلة هذه "أولية".

وقتل الخميس 14 شخصا وأصيب 86 آخرون بجروح، إثر سقوط قذائف هاون على مجمع مدرسي في دمشق القديمة، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.

وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة وتيرة إطلاق قذائف على أحياء العاصمة، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وترافق ذلك مع تصعيد القوات النظامية لعملياتها العسكرية في ريف دمشق، لا سيما في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام منذ أشهر.