مهمة الاخضر الإبراهيمي لم تنته في سوريا

قال استيفان دوغريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه لا صحة لما ورد من أنباء تفيد بأنه يجري البحث عن بديل لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، أن مثل هذه الشائعات راجت منذ اليوم الأول لتولي الإبراهيمي مسؤوليته في هذا المنصب.

وأوضح أن الإبراهيمي ما زال يمارس مهامه وبأنه شارك في اجتماع خاص مع بان كي مون.

وصرح فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق، بأن الإبراهيمي سيلتقي بان كي مون، ليطلعه على الجهود الأخيرة المتعلقة بإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا.

