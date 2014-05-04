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المعارضة تخلي أحياء حمص المحاصرة خلال ساعات

المصدر: دبي - العربية
جانب من دمار مدينة حمص
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قالت مصادر في المعارضة السورية إن الاستعدادات بدأت لعملية خروج مقاتلي المعارضة المسلحة من أحياء حمص المحاصرة بعد اتفاق هدنة تم التوصل إليه مع قوات النظام.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاتفاق بين قوات النظام وعناصر المعارضة يقضي بخروج الثوار من الأحياء المحاصرة منذ أكثر من سنتين، على أن يتوجه الثوار نحو الريف الشمالي لمحافظة حمص، ثم تدخل قوات النظام السوري إلى أحياء حمص القديمة.

ويستثني الاتفاق حي الوعر المحاصر والمجاور لأحياء حمص القديمة، وإذا تم تنفيذ هذا الاتفاق سيكون حي الوعر المنطقة الوحيدة التي لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة.

ويشار إلى أن انسحاب الثوار قد يبدأ خلال ساعات من دون أن يتم التأكد من صحة المعلومات.

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