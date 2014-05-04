الأسد يخوض انتخابات الرئاسة ضد مرشحين اثنين آخرين

يخوض الرئيس السوري، بشار الأسد، الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو المقبل، في مواجهة مرشحين اثنين آخرين، بحسب ما اتضح بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الأحد، قبول طلبي ترشح إلى جانب طلبه.

وجاء في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم المحكمة، ماجد الخضرة، وبثه التلفزيون الرسمي مباشرة "تعلن المحكمة الدستورية العليا عن نتائج قبول طلبات الترشح المقدمة من السادة التالية أسماؤهم، وذلك حسب تسلسل قيد طلباتهم: ماهر عبدالحفيظ حجار، حسان عبدالله النوري، بشار حافظ الأسد".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الشعب، محمد جهاد اللحام، تلقي المجلس إشعاراً من المحكمة الدستورية العليا بتقدم بشار حافظ الأسد بطلب ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وينص الدستور السوري على وجوب أن يحصل مرشحو الرئاسة على تأييد 35 عضواً من أعضاء البرلمان، ولا يمكن أن يكونوا قد أقاموا خارج البلاد خلال السنوات العشر الماضية.