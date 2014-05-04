641 برميلاً و100 صاروخ على حلب في شهر أبريل

وثقت شبكة "حلب نيوز" سقوط 641 برميلا متفجرا، و100 صاروخ، و22 قنبلة عنقودية على مدينة حلب وريفها في شهر أبريل الماضي، والذي يعتبر من أكثر الشهور دموية في حلب.

وأشارت الشبكة إلى أكبر عدد من البراميل المتفجرة استهدف حي مساكن هنانو (86 برميلا متفجرا)، تلته المدينة الصناعية (59 برميلا)، والشيخ نجار ومحيط مدرسة الحكمة والراشدين بـ5 براميل لكل منها.

وفي سياق متصل، سجلت عدة مجازر في مناطق متفرقة من حلب، كان أبرزها مجزرتي حي الفردوس (أكثر من 54 قتيلا)، وحي بعيدين (أكثر من 36 قتيلا)، وقد وقعتا في 20 أبريل الماضي.

كما أوقعت مجزرة الأتارب التي حصلت في 24 أبريل الماضي، 33 قتيلا، فيما أودت مجزرة حي الشعار بحياة أكثر من 20 شخصا في 4 أبريل 2014.

وتسببت مجزرة باب قنسرين بوقوع أكثر من 16 قتيلا بتاريخ 27 أبريل، أما مجزرة كفر حمرة التي وقعت في 26 أبريل فقتلت أكثر من 12 شخصا.

وآخر المجازر كانت مجزرة حي الأنصاري التي حصدت أرواح أكثر من 30 طفلاً في مدرسة "عين جالوت" بتاريخ 30 أبريل، لتكون حصيلة هذه المجازر وحدها أكثر من 200 شهيد.

أما حصيلة البراميل بحسب ما ذكرت الشبكة:

مساكن هنانو: 86 برميلا متفجرا ا4 صواريخ 1ا قنبلة عنقودية

المدينة الصناعية: 59 برميلا متفجرا وصاروخ واحد

الشيخ نجار: 50 برميلا متفجرا وصاروخ واحد

محيط مدرسة الحكمة والراشدين: 50 برميلا متفجرا

حريتان: 31 برميلا متفجرا و1 صاروخ و4 قنابل عنقودية

الليرمون: 22 برميلا متفجرا و7 صاروخ

بعيدين: 18 برميلا متفجرا و5 قنابل عنقودية

مناشر الحجر: 16 برميلا متفجرا

عندان: 15 برميلا متفجرا و6 صواريخ

دوار الجندول: 13 برميلا متفجرا و1 صاروخ

الصاخور: 12 براميلا متفجرا

الحيدرية: 10 براميل متفجرة

تل شعير: 10 براميل متفجرة

بستان الباشا: 10 براميل متفجرة

كفرناها: 11 برميلا متفجرا وقنبلة عنقودية

الفوج 46: 9 براميل متفجرة و3 صواريخ

حندرات: 9 براميل متفجرة وصاروخان وقنبلة عنقودية

الأنصاري: 9 براميل متفجرة وصاروخ واحد

الملاح: 9 براميل متفجرة

كفرحمرة: 8 براميل متفجرة و5 صواريخ و1 قنبلة عنقودية

السكري: 8 براميل متفجرة

الشعار: 8 براميل متفجرة و2 صاروخ

السجن: 7 براميل متفجرة و3 صواريخ

تل جبين: 7 براميل متفجرة و10 صواريخ

طريق الباب: 7 براميل متفجرة

باب قنسرين: 7 براميل متفجرة

عبطين: 7 براميل متفجرة

ماير: 6 براميل متفجرة

دوير الزيتون: 6 براميل متفجرة

عين التل: 6 براميل متفجرة

الكاستيلو: 5 براميل متفجرة و1 صاروخ

ضهرة عواد: 5 براميل متفجرة

الفردوس: 5 براميل متفجرة

طريق الشام: 4 براميل متفجرة

رتيان: 4 براميل متفجرة

تل الزرازير: 3 براميل متفجرة

خان طومان: 3 براميل متفجرة

الحاضر: 3 براميل متفجرة

الجلوم: 3 براميل متفجرة

جسر الحج: 3 براميل متفجرة

بني زيد: 3 براميل متفجرة وصاروخان

ضهرة عبد ربه: برميلان متفجران وثلاثة صواريخ

الباب: برميلان متفجران وصاروخ واحد

الإنذارات: برميلان متفجران وصاروخ واحد

باب النيرب: برميلان متفجران وصاروخ واحد

كرم الجبل: برميلان متفجران

الحاووظ: برميلان متفجران

الجزماتي: برميلان متفجران

المنصورة: برميلان متفجران

محيط القلعة: برميلان متفجران

المعادي: برميلان متفجران

الشيخ لطفي: برميلان متفجران

الكلاسة: برميلان متفجران

المرجة: برميلان متفجران

طريق المطار: برميلان متفجران

الهلك: برميلان متفجران

البريج: برميلان متفجران

العويجة: برميلان متفجران

حويجينة: برميلان متفجران

تل نعام:برميلان متفجران

الصفيرة: برميلان متفجران

الوضيحي:برميلان متفجران

باب النصر: برميلان متفجران

معارة الأرتيق:برميلان متفجران

قبتان الجبل: برميلان متفجران

كفر جوم: برميلان متفجران

صلاح الدين: برميلان متفجران

المعصرانية: برميلان متفجران

الطريق دوار:برميلان متفجران

الشيخ فارس: برميلان متفجران

أورم الصغرى: برميلان متفجران

المواصلات: برميلان متفجران

دارة عزة: برميلان متفجران و6 صواريخ

البياضة: برميل متفجر وصاروخ واحد

أقيول: برميل متفجر وصاروخ واحد

كرم البيك: برميل متفجر وصاروح واحد

تل الضمان: برميل متفجر

أم حوش: برميل متفجر

أم القرى: برميل متفجر

الحصية: برميل متفجر

تل مالد: بريميل متفجر

الشيخ سعيد: برميل متفجر

الزهراء: برميل متفجر

عين سابل: برميل متفجر

تادف: برميل متفجر

جسر الحج: برميل متفجر

أستراد الحيدرية الصاخور: برميل متفجر

حلب القديمة: برميل متفجر

السويقة: برميل متفجر

مقطع البكارة: برميل متفجر

العامرية: برميل متفجر

الميسر: برميل متفجر

ماسح برميل متفجر

مجبل العويجة: برميل متفجر

طريق حلب مارع قرب قرية حساجك: برميل متفجر

الأتارب: 11 صاروخا وقنبلة عنقودية

مارع: 4 صواريخ وقنبلة عنقودية

عنجارة: 4 صواريخ

تل رفعت: 3 صواريخ

الأشرفية: صاروخان و3 قنابل عنقودية

المشهد: صاروخان

اعزاز : صاروخ واحد

حيان: صاروخ واحد

الإذاعة: صاروخ واحد

كفرحلب: صاروخ واحد

سيفات: صاروخ واحد

بستان القصر: صاروخ واحد

طريق حندرات: صاروخ واحد

السكن الشبابي: صاروخ واحد

قاضي عسكر: صاروخ واحد

منبج: قنبلة عنقودية

مسقان: قنبلة عنقودية

الشقيف: قنبلة عنقودية

كفرناصح: قنبلة عنقودية