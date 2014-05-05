الحلقي: الموظف الحكومي السوري يعمل 22 دقيقة يومياً

كشف رئيس مجلس الوزراء السوري، وائل الحلقي، أن متوسط ما يقوم به الموظف الحكومي من عمل خلال دوامه لا يتجاوز 22 دقيقة في اليوم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد العاملين في القطاع العام يصل إلى 2.5 مليون عامل في الدولة، وتبلغ كتلة رواتبهم 6.9 مليار ليرة في العام، نقلا عن موقع "داماس بوست" الحكومي.

ولفت الحلقي إلى أن نسبة الذين يداومون من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام لا تتجاوز 25 - 30%، و"الباقون في بيوتهم ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم بداية كل شهر".

كما أشار الحلقي إلى أن 63 شركة من شركات القطاع العام الصناعية متوقفة عن الإنتاج، وبسبب ذلك فإن الحكومة دفعت 23 مليار ليرة للعاملين فيها رغم عدم القيام بأي عمل.

وكان الحلقي وجه خلال يناير الماضي جميع الوزارات، ولاسيما وزارتي التعليم العالي والعدل، بإيقاف منح الإجازات الخارجية بلا أجر والإعارة الخارجية، وتحسين أداء القطاع الإداري، ومنع الترهل والفساد الإداري، وذلك حرصا من الحكومة على الحفاظ على الكوادر الوطنية.

وأصدر الحلقي خلال الفترة الماضية مجموعة قرارات تقضي بصرف عاملين بالوزارات والجهات العامة، إذ تأتي تلك القرارات في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري، إضافة إلى محاسبة المقصرين من العاملين.